موعد أول مباريات الزمالك في البطولة العربية لليد

يستعد فريق كرة اليد بالزمالك، للبطولة العربية للأندية والمقرر إقامتها بالسعودية بمدينة القطيف بالسعودية، خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري.

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية بالبطولة العربية مع كل من: الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

ومن المقرر أن تكون أول مباريات الزمالك بالبطولة، يوم الأربعاء المقبل 16 أغسطس وذلك أمام فريق عين التوتة الجزائري .

وتعاقد الفريق الأبيض مؤخرا مع كل من، اللاعب أحمد سامح، واللاعب مؤمن محمد، والحارس أحمد وليد، بالإضافة لتجديد عقد بعض اللاعبين منهم أحمد حسام لمدة 3 مواسم مقبلة .

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في نهاية الموسم الماضي بلقب كأس الكؤوس الافريقية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت علي صالة النادي الاهلي.

يذكر أن فريق كرة اليد رجال بالزمالك من الفرق المميزة التى تحصد الألقاب المحلية والأفريقية والعربية بشكل دائم، وهو ما يجعل جماهير الزمالك تتابع مبارياته وتسانده بشكل كبير.