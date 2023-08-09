السياحة تساهم بـ355 مليار يورو في الاقتصاد الألماني

يشهد قطاع السفر والسياحة في ألمانيا انتعاشًا كبيرًا في الموسم الحالي، حيث وصل إلى 95 % من مستويات ما قبل الجائحة، وفقًا لبحوث التأثير الاقتصادي 2023 (EIR) الصادرة عن مجلس السفر والسياحة العالمي (WTTC).

وكشف التقرير أن السياحة تساهم بنحو 355 مليار يورو في الاقتصاد الوطني، وبنسبة تصل إلى 9.3 %، ويوضح المجلس العالمي: "في العام الماضي، نمت مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة والسفر بنسبة 43.4 % لتصل إلى أكثر من 338 مليار يورو، وهو ما يمثل 8.8 % من الاقتصاد، وتقترب من أعلى مستوى لعام 2019 عند 374 مليار يورو".

وخلال العام نفسه، لعب القطاع دورًا محوريًا في خلق فرص العمل، حيث وفر حوالي 550 ألف وظيفة إضافية مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى إجمالي الوظائف الوطنية البالغ 5.4 مليون وظيفة.

وبناءً على التقرير، فإن واحدة من كل ثماني وظائف في ألمانيا هي الآن في قطاع السفر والسياحة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن استعادة أكثر من 50 % من المليون وظيفة المفقودة خلال الوباء يدل على انتعاش الصناعة القوي.

وتظهر إحصاءات أخرى من المجلس العالمي للسياحة، أن عودة السائحين الدوليين إلى ألمانيا كانت واضحة العام الماضي، إلى جانب زيادة الإنفاق بين الزوار الأجانب بنسبة 61 %، لتصل إلى ما يقرب من 31 مليار يورو.

وكشف المجلس أن إنفاق الزائرين المحليين قريب جدًا الآن من الوصول إلى مستوى ما قبل الوباء البالغ 307.8 مليار يورو، وحاليًا عند 304.4 مليار يورو، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 49 %.

من جانبها قالت جوليا سيمبسون، رئيسة المجلس العالمي للسياحة: "يشهد قطاع السفر والسياحة في ألمانيا انتعاشًا قويًا، وسيساهم بمبلغ 355 مليار يورو في الاقتصاد الألماني هذا العام وتوظف واحدة من كل ثماني وظائف في جميع أنحاء البلاد".

ووفقًا لسيمبسون، من المتوقع أن تحتفظ ألمانيا بمرتبتها كخامس أشهر وجهة سياحية في أوروبا خلال السنوات العشر القادمة. في الوقت نفسه، ذكرت أن هذا الإسقاط يؤكد النداء طويل الأمد للبلد كوجهة سفر مفضلة.

وفقًا لتقرير WTTC لعام 2022، تمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتفوق قطاع السفر والسياحة في ألمانيا على مستويات ما قبل الوباء خلال هذا العام بنحو 2.5 %، متجاوزًا الأرقام المسجلة في عام 2019، ووفي هذا الصدد، تُظهر توقعات WTTC أيضًا أن من المحتمل أن تتجاوز مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي 364 مليار يورو بحلول عام 2023.