19 ميدالية حصاد الفردى في بطولة السعودية للطاولة البارالمبية

نجحت بعثة منتخب الطاولة البارالمبى في تحقيق 19 ميدالية متنوعة في منافسات الفردى ببطولة السعودية الدولية للطاولة البارالمبية ، مقسمة إلى 6 ذهبيات و 8 فضيات بالاضافة إلى 5 برونزيات .

حقق الذهبيات كل من فايزة محمود ، و سيد سيكا، ايمن الزناتى ، سامح عيد ، عبد الرحمن عبد الوهاب ، بالإضافة إلى ممدوح تمام

ومن المقرر أن تقام غدا منافسات الزوجى و المختلط وختام البطولة أيضا .

تشارك مصر فى البطولة ببعثة مكونة من 21 لاعبًا ولاعبة هم: إسلام رضا، أحمد المحص، خالد عبد السلام، سامح عيد، إيهاب محمد حسن، مروان نبيل، عبد الرحمن عبد الوهاب، سيد محمد أحمد، إبراهيم حمدتو، ممدوح السيد، حسان حفنى، حسام حسنى، أيمن كمال، علا محمود، فائزة محمود، هناء أحمد، سماح عبد العزيز، لمياء شحاتة، هاجر إبراهيم، منى محمد، فوزية غمرى، عصام محمود.

تضم البعثة الجهاز الفنى المكون من: رامى جاسر المدير الفنى للرجال، جمال زينهم المدير الفنى للسيدات، نصر طويقى مدربا، محمد الصافى إداريا، ويترأس البعثة المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة والمشرف العام على النشاط الباراليمبى باتحاد تنس الطاولة.