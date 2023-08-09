كولر يطلب استخراج تأشيرات خماسي 2005 للسفر إلى معسكر الأهلي

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، استخراج تأشيرات سفر لخماسي النادي مواليد 2005، للسفر مع الفريق لخوض معسكر النمسا الخارجي استعدادا للموسم الجديد.

يستخرج الأهلي تأشيرات للخماسي معتز محمد وأحمد خالد كباكا وزعلوك وحازم جمال ومحمد عبد الله للسفر ضمن معسكر النمسا.

يذكر أن معسكر النمسا يبدأ يوم 28 أغسطس الحالي إلى 7 سبتمبر المقبل.

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطاقة الصعود لدور الـ4 بكأس مصر على حساب نادي المصري البورسعيدي بالفوز بهدفين مقابل هدف.

وعقب الفوز قرر مارسيل كولر منح الفريق راحة لمدة 20 يومًا قبل الدخول في معسكر خارجي استعدادًا للموسم الجديد.