رسميًا.. رحلة آسيوية جديدة للرسام إنييستا

حدد النجم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا، وجهته المقبلة رسميًا، لينضم إلى دوري أدنوك (الدوري الإماراتي) خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي الإمارات الإماراتي، تعاقده رسميًا، اليوم الأربعاء، مع الرسام إنييستا، لاعب برشلونة الإسباني وفيسيل كوبي الياباني السابقين.

كان إنييستا، أعلن رحيله عن فيسيل كوبي بعد مرور 5 مواسم، قضاها في صفوف الفريق منذ انتقاله إليه في 2018 قادمًا من برشلونة.

وجاء إعلان التعاقد مع إنييستا، في مؤتمر صحفي نظمه نادي الإمارات الإماراتي، مساء اليوم الأربعاء، لتقديم نجم منتخب إسبانيا السابق أمام وسائل الإعلام.

صاحب الـ 39 عامًا، شارك مع فيسيل كوبي في 133 مباراة وسجل 26 هدفًا وصنع 25 آخرين في مختلف البطولات منذ انضمامه إليه في 2018.

خاض إنييستا، 674 مباراة مع برشلونة خلال مسيرته ونجح في تسجيل 57 هدفًا وصنع 137 آخرين.

ويعد أندريس إنييستا، أحد نجوم خط الوسط في العصر الحالي، كما إنه صاحب هدف تتويج منتخب إسبانيا ببطولة كأس العالم عام 2010.