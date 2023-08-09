وائل جسار في لبنان 19 أغسطس الجارى

يستعد المطرب وائل جسار لاحياء حفل غنائي في لبنان يوم 19 أغسطس الجارى و من المقرر ان يقدم جسار خلال الحفل مجموعة من اشهر اغانيه التى تنال اعجاب جمهوره.

من جانب اخر يجهز جسار لطرح أغنية رومانسية جديدة بعنوان "حد يحينى"، كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح، وينوى طرحها خلال الأيام المقبلة على قناته الخاصة على يوتيوب وكافة المنصات الإلكترونية والمحطات الإذاعية.

يذكر ان وائل جسار طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "لو تخاصمنى" على يوتيوب، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات لؤى الجوهرى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.