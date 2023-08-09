يد الزمالك يواصل استعداداته للبطولة العربية للأندية

واصل فريق كرة اليد بالزمالك، اليوم الأربعاء، استعداداته للبطولة العربية للأندية والمقرر لها بالسعودية في الأيام القليلة المقبلة بمدينة القطيف بالسعودية، خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري.

ويركز الجهاز الفني للفريق الأبيض في التدريبات بالأيام الحالية على رفع المعدلات البدنية ووصول اللاعبين لمستوي فني مميز قبل انطلاق الموسم الجديد بالبطولة العربية.

وأنهت إدارة نادي الزمالك في الساعات الماضية إجراءات سفر بعثة الفريق الأول لكرة اليد إلى السعودية.

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية بالبطولة العربية مع كل من: الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في نهاية الموسم الماضي بلقب كأس الكؤوس الافريقية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت علي صالة النادي الاهلي.

يذكر أن فريق كرة اليد رجال بالزمالك من الفرق المميزة التى تحصد الألقاب المحلية والأفريقية والعربية بشكل دائم، وهو ما يجعل جماهير الزمالك تتابع مبارياته وتسانده بشكل كبير.