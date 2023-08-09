إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقرى مركز الفيوم لتحسين الضغوط 

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، مواصلة الشركة لجهودها لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنيين وتحسين الضغوط بالقرى والعزب نهايات الشبكات أو ذات المنسوب المرتفع والتى تتأثر بضعف الضغوط خلال فصل الصيف.

وأوضح "النجار" أنه جارى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم لشبكات مياه الشرب بقري الشيمي، الشركة بمركز الفيوم، وذلك فى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين من ضعف طغوط مياه الشرب خلال فصل الصيف كونهما نهايات شبكة المياه بمركز الفيوم، علاوة على كثافة إستهلاك مياه الشرب خلال فصل الصيف خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة، حيث يتم تنفيذ خط مياه بطول ١.٥ كم قطر٤ بوصة بقرية الشركة، وتنفيذ خط مياه بطول ١.٥ كم قطر ٦ بوصة بلاستيك بقرية الشيمي التابعة لأبو السعود بمركز الفيوم.

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال مد وتدعيم بقرى البسيونية، مناشي العرب، صالح جمعه، البري، سليم رشدي، وشكيب وسلطان بهنس بطول ١٥ كم اقطار مختلفة.

فى سياق متصل أشار إلى أن الشركة تستقبل كافة شكاوى وإستفسارات المواطنين عن طريق الخط الساخن بالشركة ١٢٥ من اى تليفون ارضى، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك.

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