عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالى الجمعة المقبلة

يجهز الهضبة عمرو دياب لعدة حفلات يقدمها فى الموسم الصيفى، حيث وافق على أحياء حفل غنائى فى بيروت يوم 19 أغسطس الجارى، فضلا عن حفله الغنائي في أبو ظبي يوم 9 سبتمبر المقبل.

كما يستعد عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا ضخما في الساحل الشمالي ضمن حفلات الصيف، يوم الجمعة المقبل ومن المقرر ان يقدم فيه مجموعة من اغانيه التى تنال اعجاب جمهوره.

يذكر ان طرح عمرو مؤخرا عدد من الأغاني الجديدة، منها أغنية "يا ليل" التي جمعته بابنه عبد الله، وهي من كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، ويقدم خلالها عمرو دياب تجربة فنية فريدة في عالم الموسيقى، كما تجمع كلمات الأغنية بين اللغتين العربية والإنجليزية، حيث يغنى نجله عبد الله دياب مقاطع باللغة الإنجليزية.

بالإضافة إلى أغنية "والله أبدا" التي طرحها مؤخرا، ويغنى خلالها أبياتا من الشعر العربي في مطلع الأغنية للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وهي من كلمات ولحن عزيز الشافعي.