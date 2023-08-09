مدير "تعليم الجيزة" يتفقد سير العمل بالشباك الواحد ومكتب خدمة المواطنين

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، سير العمل بخدمات الشباک الواحد ومكتب خدمة المواطنين، وذلک لسرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة والشكاوى من المواطنين وأولياء الأمور والاستماع لشكواهم.

وتيسيرًا على أولياء الأمور يتم مراجعة طلبات تأشيرات النواب والمحافظ بنسبة الـ 10 % من خلال إدارة الاتصال السياسي بالمديرية والتأكد من مراجعة التأشيرات وسلامتها وتسليمها لأولياء الأمور.

وأكد وكيل الوزارة أن التحويلات والاستثناءات الإلكترونية مستمرة حتى 15 أغسطس 2023 بين المدارس، ومن المقرر البت فيها أول سبتمبر بالادارات التعليمية.

واطمأن “سلومة” من خلال حواره مع المواطنين علي سير العمل وحسن توفير الخدمة للمواطنين ومدى الرضا عن الخدمة وتناقش حول المقترحات والمعوقات للعمل على حلها.

كما أمر بسرعة الانتهاء من الشكاوى المقدمة عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والانتهاء من حلها فورًا.