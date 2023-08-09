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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

العوضي يجتمع مع الإسباني فرناندو مونزو قبل استلام مهمة تدريب طائرة الأهلي

خالد العوضي يجتمع
خالد العوضي يجتمع مع الإسباني فرناندو مونزو
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عقد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي جلسة مع الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» الذي وصل الى القاهرة خلال الساعات الماضية، قبل تسلم مهام عمله في قيادة الفريق بالموسم الجديد.
شرح العوضي خلال الجلسة مع المدير الفني الجديد لفريق الكرة الطائرة استراتيجية العمل بالنادي، والأهداف التي يتطلع الفريق إلى تحقيقها خلال الموسم الجديد، والمنافسة من أجل الفوز بكل البطولات .

وشدد على ثقة مسئولي النادي في قدرات الجهاز الفني والتأكيد على الدعم الكامل للفريق من أجل تحقيق أهدافه.
واطمأن المدرب الإسباني من العوضي على كافة الترتيبات الخاصة بخطة الاستعداد للموسم الجديد، ثم  قام المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة الطائرة بجولة في النادي شهدت عقد جلسة مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، قبل تفقد دولاب البطولات وحمام السباحة والجيم.

فرناندو مونزو خالد العوضي فريق طائرة الأهلي