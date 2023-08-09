نصف نهائي البطولة العربية.. رونالدو يقود النصر السعودي أمام الشرطة العراقي

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الشرطة العراقي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

ويحتضن ملعب استاد مدينة الملك سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، اليوم الأربعاء، المواجهة المرتقبة بين النصر والشرطة، والتي تنطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود رونالدو، هجوم العالمي أمام الشرطة العراقي، رفقة السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

كما يتواجد في تشكيل النصر الأساسي، سيكو فوفانا، بروزوفيتش، وأليكس تيليس، وهم صفقات الفريق الجديدة في الميركاتو الصيفي الجاري بجانب ماني.

وكان الشرطة العراقي، تأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية بعد الفوز الكبير، الذي حققه على حساب السد القطري بنتيجة 4-2.

بينما تأهل النصر السعودي على حساب فريق الرجاء المغربي بعدما انتصر عليه بنتيجة 3-1.

تشكيل النصر السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - عبدالله مادو - أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري - بروزوفيتش - سيكو فوفانا

وفي الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.