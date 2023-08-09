وزير الخارجية الكويتي يبحث مع الناتو تعزيز التعاون والعلاقات مع الحلف

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومبادرة إسطنبول للتعاون تعزيز التعاون والعلاقات مع الحلف وتسهيل الحوار السياسي بين دول الحلف وشركائهم في منطقة الخليج العربي.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم الأربعاء - إن ذلك جاء خلال زيارة الشيخ سالم الصباح للمركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي بالكويت، بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ صباح شملان عبدالعزيز الصباح؛ حيث تم الاطلاع على عمل المركز، وذلك من خلال خلق منصة للمناقشة والتباحث حول التحديات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، وتنمية الفهم المشترك وتقريب وجهات النظر بين الأطراف ذات الصلة.