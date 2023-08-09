النيابة الإدارية تعاين موقع حريق ورشة تصنيع أثاث بدمياط

أجرت النيابة الإدارية بدمياط “القسم الثاني” صباح اليوم الأربعاء، معاينةً لموقع الحريق الذى شَبَّ أمس الثلاثاء بورشة تصنيع أثاث بقرية "غيط النصارى" التابعة لمركز مدينة دمياط بمحافظة دمياط، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

قام المستشار قمر فايد مدير النيابة الإدارية بدمياط القسم الثانى، بتشكيل فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشار محمد عبد العزيز رئيس النيابة، والمستشار محمد إبراهيم شهاب الدين رئيس النيابة، والمستشار أحمد أشرف وكيل النيابة، وتكليفه بالانتقال لموقع العقار الكائن به الورشة محل الحادث وإجراء المعاينة صباح اليوم.

تبين من المعاينة: أنه حوالى الساعة العاشرة من صباح يوم أمس الثلاثاء، شَبَّ حريق بورشة نجارة تتوسط عقارين ملاصقين لها وملحق بها مخزن للأخشاب، وامتد الحريق إلى العقارين المجاورين حيث التهمت النيران ستة وحدات سكنية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع ضحايا أو إصابات.

هذا وقد تولت النيابة الإدارية بدمياط- القسم الثانى التحقيق، حيث قرر المستشار محمد إبراهيم شهاب الدين -رئيس النيابة، تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى محل الحريق؛ للوقوف على أسباب الحادث، وبيان الأضرار التي وقعت جراء الحريق، وبحث مدى توافر اشتراطات الترخيص والسلامة والصحة المهنية.

وجاري استكمال التحقيقات.

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