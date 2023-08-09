العثور على جثة ممزقة بشارع في الدقهلية والأمن يتوصل لهويته

عثر عدد من أهالي مركز دكرنس محافظة الدقهلية، على جثة لشخص في العقد الرابع من عمره ممزقه وبها طعنات بأنحاء متفرقة من الجسم بشارع المؤسسة.

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية الى ان الجثة لشخص مقيم بمحافظة البحيرة، ويجرى تكثيف جهود البحث لكشف لغز العثور عليه، وضبط مرتكبي الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالرحمن، لمأمور مركز شرطة دكرنس، من قوات تأمين المستشفيات، بوصول جثمان شخص مقتول وبه طعنة بالصدر، وملقى بشارع المؤسسة بمدينة دكرنس.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وجود طعنة نافذة بمنطقة الصدر، ولم يعثر على أي أوراق تحقيق شخصية بحوزته.

بمراجعة بلاغات الغياب وعمل نشرة بأوصاف المعقور على جثمانة جرى تحديد هوية المجني، وتبين أن الجثمان لشخص يدعي "حسين. م"، 40 عاما، ومقيم محافظة البحيرة.

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المديرية وضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية ومركز شرطة دكرنس تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض وملابسات الواقعة وجاري وتحديد مرتكبيها.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.