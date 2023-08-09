بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تستأنف عملها من طرابلس قريبا

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل "إن عمل البعثة مع المجلس الرئاسي مستمر من أجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم" مؤكدا أن البعثة بكامل أعضائها ستباشر أعمالها خلال الفترة القريبة المقبلة من العاصمة طرابلس.

ومن جهته أشاد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي - حسبما نقل تلفزيون "الوسط" اليوم /الأربعاء/ - بدعم البعثة الأوروبية لجهود المجلس في مشروع المصالحة الوطنية وعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجهود توحيد المؤسسات مما أسهم في تطوير العلاقات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي بشكل كبير معربا عن تمنياته للسفير الأوروبي بالتوفيق في مهام عمله.