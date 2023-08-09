رئيس قضايا الدولة يستقبل المستشار وليد حمزة

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الهيئة، المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

ورافقه كل من أعضاء مجلس إدارة الهيئة:

المستشار/ محمود عبد الواحد نائب رئيس قضايا الدولة.

المستشار / عبد السلام محمود نائب رئيس قضايا الدولة.

المستشار/ دكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس النيابة الإدارية.

المستشار/ شريف حشيش نائب رئيس النيابة الإدارية.

المستشارة/ ريم هندي عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة:

المستشار/ أحمد فكري صالح الأمين العام.

المستشار/ هانى محمد على رئيس المكتب الفني.

المستشار/ عبد الحميد نجاشي.

المستشار/ محمود عرفات الأمين العام المساعد.

المستشار/ أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة.

المستشارة/ مي مروان الأمين العام المساعد.

تناول الطرفان أوجه التنسيق والتعاون المشترك، وأعرب المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.

من جانبه عبر رئيس هيئة هيئة قضايا الدولة عن بالغ امتنانه للمستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على هذه التهنئة الرقيقة، مشددًا على حسن التعاون البناء بين الهيئة والهيئة الوطنية للانتخابات لما فيه صالح الوطن.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

IMG-20230809-WA0005

IMG-20230809-WA0004