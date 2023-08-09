مصادر: لاعبو الزمالك يهددون بفسخ عقودهم بسبب تأخر صرف مستحقاتهم

أكدت مصادر داخل نادي الزمالك، أن لاعبي الزمالك هددو إدارة النادي باتخاذ الإجراءات الرسمية باتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة وذلك حال استمرار تأخر صرف مستحقاتهم.

وأوضحت المصادر فى تصريح خاص لـ"لبوابة نيوز"، أن على رأس اللاعبين الذين هددوا إدارة النادي أحمد فتوح وشيكابالا وبعض لاعبي الفريق.

وأكدت المصادر أن اللاعبين أبلغو الإدارة عن طريق الجهاز الإداري أن تأخر المستحقات قد يدفعهم إلي اللجوء لفسخ تعاقدهم.

وكان شيكابالا قد أصدر بيانا أمس هاجم من خلاله إدارة الزمالك الحالية، مؤكدا أن الإدارة ساهمت في ضياع البطولات هذا الموسم بسبب تأخرها في صرف المستحقات المالية للاعبين، والمشاكل الإدارية الكبيرة بالنادي الأبيض التى أثرت على اللاعبين فنيا.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري المصري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.