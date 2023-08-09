10 نصائح لتقليل استهلاك الثلاجة من الكهرباء

نشرت الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح لخفض فواتير الاستهلاك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، خاصة لدى كثيفي الاستهلاك، وهى كالتالي:



- عند وضع الثلاجة في المطبخ أو في المكان المناسب لها في المنزل، يجب الحفاظ على ترك مسافات كافية تتراوح بين 10 - 15 سم من خلف الثلاجة وترك مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليمين واليسار لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط بها ما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وارتفاع الفاتورة.

- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعها في المواقع الحارة ومن الأفضل ألا تضعها بجانب الفرن أو البوتاجاز.

- عدم ترك باب الثلاجة مفتوحًا دون إغلاقه بإحكام.

- راقب سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات، من فترة لأخرى من أجل تقليل تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

- يجب الحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة بشكل دوري، مرة أو مرتين في السنة في اسوأ الظروف.

- بعد الانتهاء من طهي الطعام لا تضعه ساخنًا في الثلاجة، وينصح بتركه حتى يبرد، حتى لا تخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

- يفضل أن يكون الفريزر ممتلئ تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.

- من الخطوات الهامة إزالة الثلج المتراكم باستمرار.

- من أجل تقليل استهلاك الكهرباء، من الأفضل ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على 2 إلى 4 درجات مئوية للثلاجة.

- أخيرا فصل التيار الكهربى عن الثلاجة في حالة مغادرة المنزل لمدة تزيد عن الأسبوع مع تنظيفها وترك الباب مفتوحاً.