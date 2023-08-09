«رجال أعمال الإسكندرية»: الجمعية قامت بإطلاق العديد من مبادرات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

قال الدكتور شريف الديواني، المستشار الاقتصادي لجمعية رجال أعمال الإسكندرية وعضو الجمعية، إن الجمعية قامت بإطلاق العديد من مبادرات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكانت البداية بتلقي منحة من الاتحاد الأوروبي، وتم عمل ائتلاف شركاء التحول للاخضر ، والمشكل من شركات القطاع الخاص المصرية، وتم إطلاقه في يونيو 2022، في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية بهدف تعزيز التعاون من أجل تهيئة البيئة المشجعة للقطاع. الخاص على التحول للأخضر والاستثمار في المجالات الأكثر استدامة.

وأضاف الديواني، انه تم ايضا مشروع التأثير الاخضر المتوسطي، وهو مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي لمدة 3 سنوات تم توقيعه في اكتوبر 2019 و تم تنفيذه في مصر من قبل الجمعية و يتم تنفيذه من خلال شركاء آخرين في 4 دول اخري تشمل ( ايطاليا ، لبنان ، وتونس، و فلسطين) .

وأوضح خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الجمعية اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس محمد هنو ، و مشاركة المهندس مدحت القاضي نائب رئيس الجمعية ، ان التغير المناخي الذي فاجئ العالم خلال الايام الماضية ، اكد علي ضرورة سرعة التحول للاخضر وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

كما يتم دعم مشروع يهدف الي اعداد كوادر التحول الأخضر تحت مسمي " وظائف المستقبل" .

وقال محمد هنو ، إن الجمعية تتبني خطة عمل لضم العاملين بالاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي ، وذلك بالتعاون مع الجهاز الإداري للدولة.