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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"العزاوي": الحكومة العراقية لا تريد ان يكون العراق ساحة للصراعات الاقليمية

البوابة نيوز
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قال الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الامصار للدراسات الاستراتيجية ان زيارة وزير الدفاع العراقي الى الولايات المتحدة الامريكية جاءت في توقيت حرج مع ارتفاع حدة التوتر في المنطقة وزيادة عديد القوات الاميركية في الخليج العربي، وان الزيارة جاءت لتؤكد للحلفاء في امريكا ان الحكومة العراقية لا تريد ان تكون اراضي او سماء العراق ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات بين الدول. 

وبين العزاوي في تصريحات صحفية لمجموعة صحفيين بلا حدود ان حكومة السيد محمد شياع السوداني، لن تكون طرفا في اي نزاع لان ذلك سيودي الى تهديد مباشر لمصلحة العراق وشعب العراق، وان الحكومة العراقية تعي مخاطر ما يجري من تحشيد دولي عسكري في المنطقة وفي حال نشوب نزاع سيودي بالنهاية لتدمير المنطقة كلها. 

واشار العزاوي ان البنتاغون   نقاش مع وزير الدفاع العراقي تواجد المليشيات المسلحة الموالية لإيران على الحدود العراقية السورية ومخاطر صواريخ تم تزويد مليشيات عراقية من قبل ايران من شانها ان تشكل خطر على القوات الاميركية في العراق والخليج.