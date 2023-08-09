«رجال أعمال اسكندرية»: 4.2 مليار جنيه محفظة قروض نشطة قدمتها الجمعية حتي يوليو الماضي

قال المهندس مدحت القاضي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الاسكندرية ، إن الجمعية تقوم بتقديم خدماتها التمويلية لنحو 613 الف عميل منهم حوالي 51.5% من السيدات ، وتم تقديم قروض لنحو لاكثر من2.5 مليون عميل باجمالي محفظة قروض نشطة حتي يوليو الماضي بقيمة 4.2 مليار جنيه .



وأضاف القاضي خلال المائدة المستديرة المنعقدة اليوم بمقر الجمعية بالإسكندرية ، ان مشروع تخويل المنشأت الصغيرة و متناهية الصغر ، هو أداة تنمية شمولية تقدم الخدمات المالية و غير المالية.



وأكد القاضي ، أن عملية تمويل القروض يتم من خلال المنح ، وارباح المشروعات الممولة من الجمعية وكذلك تمويل من البنوك وتقوم الجمعية باعادة اقراضها للعملاء ، ويتم الإقراض بنسبة الفائدة في السوق المصرفي، موضحا أن الجمعية عملت مؤشر تطوير مناخ اعمال المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر والذي يقيس اداء ونجاح هذه المنشأت والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الهام.



وتابع القاضي ، ان الجمعية تضم حوالي 13 لجنة نوعية ٥ي كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية ، للعمل علي ايجاد حلول واقعية لكافة المشكلات المجتمعية والاقتصادية و رفع توصيات بها الي الجهات الرسمية المعنية.