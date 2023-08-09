مأساة جديدة.. مصرع العشرات في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا

لقي 41 شخصا مصرعهم في غرق قارب لمهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية إن 4 نجوا من الحادث أبلغوا رجال الإنقاذ أنهم كانوا على متن قارب يحمل 45 شخصا بينهم ثلاثة أطفال.

وأفاد الناجون بأن القارب انطلق صباح الخميس من مدينة صفاقس في تونس وانقلب ثم غرق بعد بضع ساعات.

وقال الناجون، وهم ثلاثة رجال وامرأة من ساحل العاج وغينيا، إن سفينة شحن أنقذتهم ونقلتهم لاحقا إلى زورق تابع لخفر السواحل الإيطالي.

ومن غير الواضح إذا كانت الأنباء التي أوردتها وسائل الإعلام ترتبط بسفينتين أعلن خفر السواحل غرقهما يوم الأحد قائلا إن نحو 30 شخصا لا يزالوا في عداد المفقودين.

وقال خفر السواحل أيضا إنه انتشل 57 ناجيا وجثتين وذلك في ظل تقارير إعلامية بأن واحدة على الأقل من السفينتين الغارقتين أبحرت من صفاقس يوم الخميس.