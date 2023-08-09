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الأربعاء 09 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"رجال أعمال الإسكندرية": هدفنا دعم التنمية الاقتصادية و تحسين مناخ الأعمال

جانب من المائدة المستديرة
جانب من المائدة المستديرة
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أكد المهندس  محمد هنو ، رئيس جمعية رجال اعمال الاسكندرية ، أن الهدف الرئيسي الذي تسعي الجمعية علي تنفيذه هو "  دعم التنمية الاقتصادية و تحسين مناخ الاعمال عن طريق عمل الدراسات و قياس الاداء و تبادل الاراء. 
و أضاف هنو خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الجمعية اليوم في مقر الاسكندرية أن الجمعية تسعي الي تكوين شراكات دولية في مجال الاقتصاد الاخضر و هو توحه عالمي  ، و تعمل مصر علي دخول عصر الاقتصاد الاخضر بقوة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ، و تماشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال .
وتابع رئيس جمعية رحال اعمال الاسكندرية أن الجمعية تصم نحو 300 عضو يعملون في كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة ، كما تعمل الجمعية علي دعم التنمية الاقتصادية و تحسين مناخ الاعمال ، من خلال تبني الجمعية لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة و الحرفية والذي يضم حوالي 11١ ٥رع في 19 محافظة  و يقوم بتقديم خدمات مالية و تمويلية مختلفة  ، و اللجان الاقتصادية والتي تقوم بدراسة جوانب الاقتصاد المختلفة والتشريعات و القوانين الاقتصادية قبل اقرارها ، و تتبني الجمعية كذلك نشاط كسب التأييد والذي يهدف الي تحسين بيئة الاعمال .
و أكد هنو أن الجهاز الاداري للدولة ما زال يحتاج للتطوير و خاصة فيما يتعلق بالبيروقراطية و المركزية ، ولم ننكر ان هناك تجاوب كبير من قبل اجهزة الدولة الرسمية في حل مشكلات المستثمرين وفطاع الاعمال .

المهندس محمد هنو رئيس جمعية رجال اعمال الاسكندرية جمعية رجال اعمال الاسكندرية تعقد مائدة مستديرة دعم التنمية الاقتصادية تحسين مناخ الأعمال