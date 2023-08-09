منتخب الشاطئية يختتم مشاركته في بطولة بيلاروسيا أمام أذربيجان

يختتم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى اليوم فى تمام الثالثة والنصف ظهرا مبارياته في بطولة بيلاروسيا الودية أمام أذربيجان.

وحقق الفراعنة الفوز على ثلاث منتخبات هى عمان وأوزبكستان والامارات وخسر مباراة وحيدةأمام روسيا.

أكد مصطفى لطفى المدير الفنى أن المشاركة فى البطولة كان الهدف منه تجهيز اللاعبين بشكل مناسب قبل انطلاق بطولة ألعاب البحر الأبيض التى ستقام فى اليونان الشهر المقبل والاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة فى اللعبة استعدادا لبطولة كأس العالم المقبلة.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من زيزو الصباح وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى سمير ومصطفى شيكا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا والحسينى طة وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت وحسام باولو.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى و الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مدير المهات.