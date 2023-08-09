ارتفاع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 974.3 مليون جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام نحو 1.205 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.08%، ليغلق عند مستوى 17,763.63 نقطة، كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 3,592.24 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.08%، ليغلق عند مستوى 5,311.28 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.1% ليغلق عند 21,593 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 7,432.59 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 19.6 مليون جنيه، 43 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 62.7 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 724.8 سهم من خلال 66.3 ألف صفقة منفذة.