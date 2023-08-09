اليوم .. مناقشة رواية "عسل السنيورة" للكاتب شريف سعيد

تنظم دار الشروق للنشر، مساء اليوم الأربعاء، ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "عسل السنيورة" للكاتب شريف سعيد، بقنصلية، بمنقطة وسط البلد، فى السابعة مساء، ويدير المناقشة الإعلامى الدكتور محمد عبده بدوى.

رواية"عسل السنيورة"تدور أحداثها حول الزوجة العذراء "جوليا" التى جاءت الإسكندرية على متن مراكب الحملة الفرنسية عام 1798، وإلى الأبد لم تعد إلى بلادها، من باريس إلى ريف المنصورة مروراً بالقاهرة وحواف مكة، تدور حوادث قصتها التى حيكت بين ثلاث قارات خلال سنوات فارقتْ فيها الزوج إلى حضن الصديق، أنقذت "حُسنة" وهى عارية وسط الخلاء، منحتْ عذريتها إلى "فاطمة" بنت الغورية ستراً لها، ووقع فى حبها شيخ العرب وهى معذبة صلعاء، ليُراق من جسدها فى الطرق العسل بمباركة من "أفروديت" إلهة الحب عند الإغريق