نائب رئيس جامعة القناة يتفقد متحف الشرطة بمقر مديرية الأمن

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء هشام مروان لتوليه منصب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، متمنياً له التوفيق والسداد.

وفي سياق متصل- توجه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس اليوم الأربعاء، إلى مقر مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية، يرافقه الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووفد ممثل لأسرة "طلاب من أجل مصر " بالجامعة ؛ لتقديم التهنئة للواء هشام مروان ؛ لتوليه منصب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية.

كما قدم طلاب " أسرة طلاب من أجل مصر " باقة من الورود لمدير أمن الإسماعيلية الجديد .

ومن جانبه - أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن الزيارة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، وحرصها على تفاعل طلابها مع كافة المناسبات التي تشهدها محافظة الإسماعيلية .

وتفقد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب متحف الشرطة بمديرية أمن الإسماعيلية.

وشاهد " عبد النعيم " يرافقه طلاب الأسرة أروقة المتحف وما يذخر به من مقتنيات، تمثلت في لوحات وصور فوتوغرافية، تصور الأحداث التي وقعت بقسم البستان بالإسماعيلية عام 1952، إضافة لبعض الملابس والأسلحة العسكرية المستخدمة في معركة الشرطة مع قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1952، والتي عكست جميعها بطولات وتضحيات رجال الشرطة وتكاتفهم مع أبناء شعبهم في مواجهة قوى الاستعمار.



كما شاهد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ماكيت قسم البستان بمدينة الإسماعيلية، والتي تُجسد بطولات ملحمة كفاح الشرطة المصرية في مواجهة الاستعمار.

جدير يذكر أن وفد " أسرة طلاب من أجل مصر " ضم كل من الطالب محمد شريف فؤاد منسق الأسرة، والطلاب والطالبات فاطمة محمد ناجي ، مي محمود جاد الرب ، جيهان محمود دياب ، نادية علاء الدين محمد ، منه محمد غنيم ، أحمد محمد أحمد ، إبراهيم إيهاب ذكي ، محمد شحاته محفوظ ، عبد الرحمن حسيني عبد الرحمن .