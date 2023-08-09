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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس السوري: لن ألتقي أردوغان بشروطه.. والتنحي هروب من الحرب

الرئيس السوري
الرئيس السوري
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أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، أن تنحيه عن السلطة فكرة ليست مطروحة، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر هروب من الحرب.
وقال الأسد في تصريحات إلى فضائية "سكاي نيوز عربية": "لتنحي عن السلطة لم يكن مطروحا على الإطلاق لأنه سيكون هروبا بسبب الحرب".

وأضاف الأسد: "العلاقة بيني وبين ابني حافظ هي علاقة عائلة لا أناقش معه قضايا الحكم، وصورة الحرب تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية".

وتابع: "الجامعة العربية لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي، وهناك سيناريوهات لخلق حالة من الرعب في سوريا مثلما حدث مع القذافي وصدام حسين".

وعن لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأسد: "لن ألتقي مع الرئيس التركي بشروطه".

 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس السوري بشار الأسد صدام حسين