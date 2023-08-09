رئيس جامعة الزقازيق يصدر عددًا من القرارات بتجديد تكليف وكلاء كلية التجارة

أصدر الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق عدداً من فى القرارات بتجديد تكليف وكلاء كلية التجارة ، والتي جاءت كالآتي :

• القرار رقم(١٢٨٤) بتجديد تكليف د. مها محمد محمد أحمد البنوي الأستاذ المساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عام أكاديمي ينتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١م ٠

• القرار رقم( ١٢٨٥) بتجديد تكليف د. أسامه السيد عراقي محمد أبو قاسم الأستاذ المساعد بقسم الإحصاء والتأمين بكلية التجارة للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة عام أكاديمي ينتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١م ٠

• القرار رقم (١٢٦٨) بتجديد تكليف د.سيد سالم محمد أبو سالم الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة بكليه التجارة للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وذلك لمدة عام أكاديمي ينتهى فى ٢٠٢٤/٧/٣١م ٠

جدير بالذكر أنه يعمل بهذه القرارات اعتبارا من ٢٠٢٣/٨/١م .

مع أطيب التمنيات والدعوات الصادقة للسادة الوكلاء بدوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز لخدمة العملية التعليمية والبحثية والطلاب بالجامعة .