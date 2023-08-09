فلسطين تمثل الدول العربية في ندوة مسؤولي الصحافة والصحفيين ببكين

مثلّت دولة فلسطين الدول العربية المشاركة في ندوة مسؤولي الصحافة والصحفيين العرب، في العاصمة الصينية بكين، بمشاركة وفد من مؤسسة الإعلام الرسمي الفلسطيني.

وثمّنت فلسطين في كلمتها دور الصين في تعزيز العلاقات مع الدول العربية، وخاصة فلسطين، وضرورة الاستفادة من التجربة الصينية الريادية والعريقة في كل المجالات، خاصة في المجال الإعلامي.

كما أكدت متانة العلاقة التي تربط فلسطين بالصين، ودعمها المطلق للقضية الفلسطينية.

وقد اختارت الصين دولة فلسطين لتكون ممثلا عن الدول العربية المشاركة، وهي: العراق، والأردن، والمغرب.