بعد عودة نادي أفيس البرتغالي.. تطورات جديدة في أزمة كهربا والزمالك

تلقى محمود كهربا لاعب الأهلي نبأ سار خلال الساعات الماضية فيما يتعلق بغرامة نادي الزمالك الموقعة على اللاعب من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وكان فيفا وقع غرامة مالية على محمود كهربا قدرها 2 مليون دولار بعد عروبه من الزمالك والانتقال لصفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي وتم توقيع الغرامة على كهربا والنادي البرتغالي ولكن الأخير أعلن الإفلاس ليتم تحميل الغرامة كاملة على كهربا.

وعاد فريق ديبورتيفو أفيس للمشاركة في مسابقات الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في الموسم الجديد، بعد توقف النشاط الرياضي بالنادي منذ عام 2020 بسبب أزمة مالية طاحنة، تسببت في إعلانه الإفلاس وإيقاف النشاط الرياضي بالنادي.

وذكرت صحيفة "maisfutebol" البرتغالية ان النادي سيعود هذه المرة بعد الاستحواذ عليه من مؤسسة "SAD" المالية، كما تم تغيير مسمى النادي إلى "أفيس ساد".

وأضافت الصحيفة انه من المقرر أن يخوض فريق أفيس ساد مباراته الرسمية الأولى بعد عودته من جديد، يوم السبت القادم أمام بيلينينسش في دوري القسم الثاني البرتغالي.

وكان أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، أكد في وقت سابق أن النادي البرتغالي سيتحمل 50٪ من قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب لصالح نادي الزمالك.

وبعد غلق فترة القيد في البرتغال يوم 22 سبتمبر 2023 يكون نادي أفيس قد نفذ عقوبة حظر القيد لـ3 فترات وفقا للعقوبة الموقعة عليه من "فيفا" ويستطيع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي والفريق البرتغالي السابق، مقاضاة الكيان الجديد أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم ومطالبته بدفع نصف الغرامة بالفوائد، وسيصدر قرار لصالح اللاعب وحظر قيد الكيان الجديد لحين السداد.