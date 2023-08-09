روسيا: قرار (إيكواس) بالتدخل العسكري في النيجر لن يساعد في تسوية الأوضاع

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف، إن التدخل العسكري في النيجر من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، من غير المرجح أن يساعد في تسوية الوضع في البلاد والمنطقة بشكل عام.

وأضاف الدبلوماسي الروسي - في إحاطة إعلامية اليوم /الأربعاء/، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - أن "روسيا تعتقد أن التدخل العسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في دولة ذات سيادة لن يساهم في تحقيق سلام دائم في النيجر، لاسيما استقرار الوضع في المنطقة بشكل عام".

وتابع: إن الدول المجاورة للنيجر، بما في ذلك مالي وبوركينا فاسو وتشاد والجزائر، تفاعلت بشكل سلبي على هذا المخطط.

جدير بالذكر أن مجموعة (إيكواس)، ذكرت يوم الجمعة الماضي، أنها "حددت الخطوط العريضة لتدخل عسكري محتمل ضد الانقلابيين في النيجر".. وعقب قرار (إيكواس)، طلب المجلس العسكري الجديد في النيجر يوم /السبت/ الماضي، المساعدة من مجموعة "فاجنر" الروسية لمواجهة التدخل العسكري.

