إدارة الزمالك تدرس عقد جلسة مع شيكابالا لامتصاص غضبه

تدخل وسطاء بين إدارة الزمالك، وشيكابالا قائد الفريق في الساعات القليلة الماضية، وذلك للصلح بين مرتضى منصور وشيكابالا، بعدما دخل الثنائي في صدام قوي بالأيام الماضية.

وتدرس إدارة الزمالك تحديد ميعاد لعقد جلسة مع شيكابالا خلال الساعات المقبلة لامتصاص غضبه، خاصة بعد البيان الناري الذي أصدره اللاعب أمس والذى حمل مرتضي منصور ومجلس الإدارة مسئولية ما يحدث للزمالك من مشاكل إدارية ومالية مؤخرا، الأمر الذى تسبب في خسارة الألقاب .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري المصري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.