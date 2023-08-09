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الأربعاء 09 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط 7 دراجات نارية يقودها أطفال وسيارات تسير عكس الاتجاه بالشروق

سير السيارات عكس
سير السيارات عكس الإتجاه بمدينة الشروق بالقاهرة
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رصدت الاجهزة الامنية تداول منشور على أحد المواقع الإخبارية يزعم خلاله قيام بعض الأطفال بقيادة الدراجات النارية والسيارات ووجود بعض المواقف العشوائية وسير السيارات عكس الإتجاه بمدينة الشروق بالقاهرة.
 فقد تم توجيه حملة مرورية بالمنطقة المشار إليها أسفرت جهودها عن ضبط (7 دراجات نارية "بدون ترخيص").
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.

بقيادة الدراجات النارية والسيارات سير السيارات عكس الإتجاه الشروق