الأمن يضبط 7 دراجات نارية يقودها أطفال وسيارات تسير عكس الاتجاه بالشروق

رصدت الاجهزة الامنية تداول منشور على أحد المواقع الإخبارية يزعم خلاله قيام بعض الأطفال بقيادة الدراجات النارية والسيارات ووجود بعض المواقف العشوائية وسير السيارات عكس الإتجاه بمدينة الشروق بالقاهرة.

فقد تم توجيه حملة مرورية بالمنطقة المشار إليها أسفرت جهودها عن ضبط (7 دراجات نارية "بدون ترخيص").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.