انطلاق جلسات الحوار الوطني للمحورين السياسي والاقتصادي

انطلقت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، الجلسات النقاشية لمجلس أمناء الحوار الوطني، ضمن الجلسات التخصصية الخاصة بالمحورين السياسي والاقتصادي.

حيث تستكمل لجنة المحليات خلال جلسات اليوم، المناقشات حول صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه.

فيما تناقش لجنة الاستثمار الخاص (محلي - أجنبي) خلال جلسات اليوم للمحور الاقتصادي، موضوع الاستثمار الخاص ما بين الواقع والفرص والتحديات.

وتدرج أيضا لجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن الجلسات النقاشية لليوم للمحور الاقتصادي، حيث تناقش دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير (دعم الائتمان والديون).

ويستكمل الحوار الوطني، جلساته النقاشية لهذا الأسبوع، في لجان وجلسات خاصة، في محاولة للانتهاء من صياغة المقترحات والتوصيات التي تم مناقشتها وطرحها خلال الجلسات العامة والعلنية التي عقدت على مدار الأشهر القليلة الماضية.