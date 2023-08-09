محافظ دمياط تعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء ، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمرحلة التعليم الأساسى العام والمهنى.

بلغت نسبة النجاح للدور الثانى لمرحلة التعليم الاساسى العام ٩٧% ، و كما بلغت نسبة النجاح للدور الثانى بالقسم المهنى ١٠٠% ، وذلك بنسبة ٨٢.٧% للدورين الأول والثاني معاً بهذا القسم.

وأعلن المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط وعبد العليم جمعة وكيل المديرية والعاملون بمديرية التربية والتعليم بدميـاط، الطلاب أوائل شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ بقسميها العلمي شعبتي العلوم والرياضيات والشعبة الأدبية.

كما استقبل المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، ، طالبين من أبناء المحافظة حققوا المراكز الأولى في نتائج الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية.

وكرم وكيل الوزارة الطالب باسل محمد بكر شعيب لحصوله علي المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي رياضة بمجموع 407.

والطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق لحصوله على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي علوم بمجموع 401.

وأشار وكيل "تعليم دميـاط"، إلى أنه سوف يتم تكريم الطلاب بمحافظة دمياط من الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، في احتفالية كبيرة لتكريم أوائل الشهادات العامة من أبناء المحافظة، لافتًا إلى تكريم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم للطلاب بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية.

كما أشار إلى أنه سوف يتم تكريم الطلاب بمحافظة دمياط من الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، في احتفالية كبيرة لتكريم أوائل الشهادات العامة من أبناء المحافظة، لافتًا إلى تكريم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم للطلاب بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية.