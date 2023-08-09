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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال: مصرع 6 مدنيين وإصابة 12 جراء انفجار لغم أرضي في شبيلي السفلى

إنفجار لغم أرضي
إنفجار لغم أرضي
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أعلنت سلطات محافظة شبيلي السفلى، مقتل ستة مدنيين، اليوم الأربعاء، جراء انفجار لغم أرضي زرعته المليشيا الإرهابية في الطريق الرابط بين منطقتي قوريولي وشلنبود بالمحافظة.
وأكد محافظ شبيلي السفلى محمد إبراهيم بري - في تصريح اليوم وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إن إنفجار اللغم الأرضي تسبب في مقتل ستة مدنيين وإصابة 12 آخرين كانوا على متن حافلة أثناء مرورهم في الطريق الرابط بين منطقتي قوريولي وشلنبود، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى منطقة شلنبود لتلقي العلاج.
 

الصومال شبيلي السفلى انفجار لغم أرضي