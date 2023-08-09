إيكواس تفرض عقوبات مالية ضد أشخاص ومؤسسات على صلة بمدبري انقلاب النيجر

بدأ تجمع تعاون دول غرب أفريقيا "إيكواس" فرض حزمة من العقوبات ذات الطابع المالي والاقتصادي على جمهورية النيجر تشمل أشخاصا ومؤسسات على صلة بالانقلابيين مستبقة في ذلك قمة طارئة لقادة دول التجمع تعقد غدا – الخميس – في العاصمة النيجيرية.

و برغم كون النيجر سابع أكبر بلد في العالم يمتلك احتياطيات هائلة من اليورانيوم فإنها تعد واحدة من افقر بلدان العالم وتعتمد اقتصاديا على نيجيريا التى تقدم لها معونات مالية ضخمة سنويا فضلا عن امدادات بالكهرباء.

و يقول المراقبون إنه لهذا السبب سيقع عبء الجانب الأكبر من تلك العقوبات المالية على عاتق نيجيريا التى قطعت بالفعل منذ اليوم الاول لوقوع انقلاب فى النيجر امدادات الكهرباء.

و اعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة النيجيرية في مؤتمر صحفي عقده أن الرئيس النيجيري قد اعطى توجيهاته لبنك نيجيريا المركزي بتفعيل حزمه العقوبات ضد النيجر على ضوء البروتوكول الخاص بذلك الصادر عن الايكواس.

و قال الناطق الرئاسي النيجيري إن هذا الإجراء من جانب نيجيريا يأتي بعد انتهاء مهلة الأيام السبعة يوم الأحد الماضي وهى المهلة التي أعطاها قادة التجمع الغرب أفريقيا للمجلس العسكري في النيجر.

