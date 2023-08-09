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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ماكرون يعرب عن حزنه لوقوع ضحايا جراء حريق منزل لذوي الاحتياجات الخاصة

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بالغ حزنه وأسفه لوقوع ضحايا جراء حادث الحريق الذي اندلع في منزل ريفي يأوي شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم "الراين الأعلى" بشمال شرق فرنسا.
وقال ماكرون في تغريدة نشرها على موقع "إكس " (تويتر سابقا)، "بعد هذا الحادث الأليم، أفكاري مع الضحايا والمصابين وذويهم"، موجها الشكر للقوات الأمنية ورجال الإطفاء الذين سرعان ما تدخلوا لإخماد الحريق. 
وكانت السلطات المحلية بإقليم "الراين الأعلى" قد أعلنت اليوم الأربعاء، أن 11 شخصا فُقد الاتصال بهم بعد اندلاع حريق بمنزل مخصص لشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بفينزنايم،ويقع بالقرب من المعهد العلاجي والتعليمي والتربوي (آي تي بي إي) والذي يستقبل أشخاص من ذوي الهمم، وتم إجلاء 17 شخصا، ونقل شخص إلى المستشفى،إلا أن 11 شخصا في عداد المفقودين". 
وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أنها ستتوجه اليوم إلى مكان الحادث. 
 

ماكرون حريق منزل