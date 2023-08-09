السبت.. أربعة أفلام بنادي السينما المستقلة إحياء لذكرى ثورة يوليو

يعرض نادي السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومى للسينما السبت المقبل ٤ أفلام مابين التسجيلي والروائى إحياء لذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، وذلك بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الخامسة مساء.

ومن المقرر عرض فيلم "حكاية من الزمن الجميل" للمخرج سعيد شيمي والفيلم التسجيلى القصير "مذكرات المدينة الخالية" والفيلم الروائى القصير "طوفان نوح" للمخرج محمد حافظ، والفيلم الروائي القصير "المكتوب" للمخرج ياسر سعيد.

عقب عرض الأفلام تقام ندوه بحضور اللواء أركان حرب محمد عبد القادر، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين، والناقد السينمائي أحمد النبوى، ويتم خلالها مناقشة الأفلام التي تدور أحداثها حول ثورة ٢٣ يوليو مع الجمهور.

يأتي ذلك في إطار إهتمام المركز القومى للسينما بالمشاركة في إحياء ذكرى الأحداث الهامة التي مر بها الوطن وزيادة الوعي الثقافي والمجتمعي وكذلك تنمية الشعور بالمواطنة لدي الأجيال القادمة.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. وليد قانوش، ويشرف عليه فنياً الناقد السينمائي أحمد عسر.