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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس "الإسعاف": وضعنا آلية جديدة بجدول زمني محدد لصيانة أسطولنا الإسعافي

الدكتور عمرو رشيد
الدكتور عمرو رشيد - رئيس هيئة الإسعاف
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قال الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الاسعاف المصرية، إن ملف صيانة الأسطول الإسعافي، وإشكاليات سلاسل الإمداد التي شهدها العالم والتي تفاقمت مؤخراً قادت إلي وجود بعض النواقص في قطع الغيار، وتم بالفعل وضع آلية جديدة بجدول زمني محدد لصيانة أسطولنا الإسعافي وذلك بالتعاون مع وكلاء وشركات الصيانة.

وأكد رشيد، خلال تكريمه لعدد من الفرق الطبية، وجود وفرة حالية في المستلزمات الطبية تكفي حاجة الأسطول الاسعافي.

وكرم الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، اليوم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف 25 من أفراد الفرق الإسعافية لجهودهم الاستثنائية في إنقاذ عدد من المواطنين كانت حياتهم على المحك جراء تعرضهم لحوادث قاتلة تنوعت بين حالات طعن وسقوط من أماكن مرتفعة وتوقف لعضلة القلب بالإضافة إلى عدة حالات ولادة تمت بمساعدة فرق الهيئة الإسعافية. 


 

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