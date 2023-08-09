"البوابة نيوز" تنشر قائمة الأهلي الأولية للموسم الجديد

أرسل النادي الأهلي، القائمة الأولية إلى اتحاد الكرة، استعدادا للموسم الجديد على أن يتم استكمال القائمة في فترة القيد الثانية بإضافة اللاعبين الجدد.

وشهدت قائمة الأهلي الأولية استبعاد زياد طارق اللاعب الصاعد وأصبح لاعبا حرا يحق له التوقيع لأي نادي، بينما تواجد الثلاثي صلاح محسن ووالتر بواليا وعمار حمدي في قائمة الانتظار.

وضمت قائمة الأهلي الأولية كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني، أكرم توفيق، كريم فؤاد، خالد عبدالفتاح

خط الوسط، مروان عطية، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي “أفشه”، أحمد نبيل “كوكا”، محمد فخري، كريم نيدفيد، أحمد قندوسي

خط الهجوم، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، محمود كهربا، محمد شريف

كما تم قيد 6 لاعبين تحت السن هم:

حارس مرمى فريق 2003 مصطفى مخلوف

ظهير أيسر فريق 2003 كريم الدبيس مدافع فريق 2005 معتز محمد

جناح فريق 2003 رأفت خليل

جناح اجنبي 2003 كريستو

مهاجم فريق 2005 محمد أحمد زعلوك.

ومن المنتظر أن يتم إضافة الصفقات الجديدة في القائمة الثانية على رأسهم إمام عاشور ورضا سليم والمهاجم الأجنبي الذي سيتم التعاقد معه.