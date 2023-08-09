مدير أمن الأقصر يقود حملة مكبرة لضبط المخالفين بمدينة إسنا.. صور

قاد اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة أمنية موسعة بمدينة إسنا جنوب المحافظة، استهدفت تفقد الحالة الأمنية وتحقيق السيولة المرورية بشارع أحمد عرابي، وعدداً من المناطق التابعة لدائرة المركز، ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين بالمشاركة مع الجهات المعنية.

شارك بالحملة، ضباط إدارة البحث الجنائي ومباحث التموين ومركز شرطة إسنا، والمرور والحماية المدنية والمرافق، وضمت الحملة اللواء عاطف أبو الوفا مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، واللواء كرم العايد مساعد فرقه الجنوب بإسنا وأرمنت، والعقيد أيمن عبدالسميع عثمان رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت، والعقيد آسر عبد الحميد البطراوي مأمور مركز شرطة إسنا، والعقيد خالد الغول مدير إدارة المرافق بالأقصر، والرائد محمد غريب رئيس مباحث التموين، والرائد محمد حكيم رئيس مباحث المرافق، والرائد محمود جامع معاون أول مباحث مركز شرطة إسنا، والرائد محمد فتحي رئيس وحدة المرافق بإسنا، وبمشاركة القوة الأمنية المرافقة لهم.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط العديد من المخالفات وتحقيق النتائج الإيجابية مما لاقى استحسان المواطنين بمركز ومدينة إسنا بالتواجد الأمني الفعال، كما عززت تلك الحملة من شعور المواطنين بالأمن والأمان وساعدت على تحقيق الانضباط.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في ضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات والأنشطة المخالفة، والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات منعًا لتفاقمها.

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