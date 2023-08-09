لقاءات حول مفهوم المواطنة ضمن فعاليات ثقافة المنيا

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بقرية أبو سيدهم بمحافظة المنيا ضمن برنامج "المواطنة"، الذي تقدمه بشكل دوري بقرى ومراكز المحافظة، استمرارا لبرامج ترسيخ قيم المواطنة بقرى محافظة المنيا.

تضمن البرنامج الذي نظمه بيت ثقافة سمالوط أمس بمدرسة أبو سيدهم للتعليم الأساسي الجديدة، ورشة أشغال فنية مفارش من الخيوط وشنط، من تدريب مشرفات نادي المرأة بقصر ثقافة المنيا، بجانب ورشة فنية لاكتشاف المواهب ورسم وتلوين للأطفال ورسم على الوجه، وعروض سينما وأفلام.

كما عقدت ندوة ضمن البرنامج الذي يقدم بإشراف فرع ثقافة المنيا برئاسة د.رانيا عليوة، بعنوان "المواطنة الحقوق والواجبات" تحدث فيها دكتور علاء نصر الدين، علاء الدين ابو العزايم، وتناولا تعريف المواطنة وأنها تعني الوطن المنزل تقيم به وهو موطن الإنسان، وانتمائه الجغرافي، وحقوق الفرد وواجباته تجاه مجتمعه ووطنه، ومشاركته الفعالة، والأعمال التي تستهدف رقي الوطن، والمحافظة على مقدراته ومكتسباته.

وتحدث نصر الدين قائلا: إن المواطنة مفهوم إنساني وتعني الصلة بين الفرد ووطنه، وأيضا كما حدث في المدينة المنورة عند هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإصدار صحيفة عرفت باسم صحيفة المدينة، حيث أعطت هذه الوثيقة حق المواطنة للمقيمين في المدينة من مهاجرين وأنصار ويهود وغيرهم في الدولة مواطنين فيها لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين.

وأشار أبو العزايم إلى أن المواطنة حقوق وواجبات، ومبادرة الإنسان ومسؤوليته تجاه نفسه وتجاه الجماعة التي ينتمي إليها، وهذه الحقوق والواجبات لا تمارس إلا في مجتمع له قيم ومبادئ، فيقيم العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وتحمل أعباء التضحية من أجل ترسيخ هذه المبادئ وحمايتها وفتح آفاق تحسين ممارستها برؤية تتطلع إلى المستقبل.

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