استمرار تدفق السياحة الأجنبية على مطاري مرسى مطروح والعلمين.. صور

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، استمرار التدفق السياحى من عدد من الدول الأجنبية عبر طيران الشارتر بمطاري مرسى مطروح والعلمين.

وأشار اللواء خالد شعيب إلى أن المحافظة تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحي سواء من السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية وخاصة مع استمرار توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيا والتي بلغت (149) طائرة شارتر حتى الآن منها (115) رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي وعدد (34) رحلة شارتر بمطار العلمين بيانها كالتالى عدد 75 رحلة قادمة من دولة إيطاليا وعدد 16 رحلة من دولة سلوفاكيا وعدد 17 رحلة من دولة التشيك وعدد 7 رحلات من دولة صريبا بمطار مرسى مطروح، وعدد 12 رحلة شارتر قادمة من دولة كازاجستان و22 رحلة قادمة من دولة التشيك بمطار العلمين، وذلك منذ بداية موسم رحلات الشارتر 2023 في مايو الماضي.

وأوضح المحافظ أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل أمس الثلاثاء عدد (8) رحلات طيران شارتر قادمة من دولة إيطاليا، وذلك استمرارا للتدفق السياحة الخارجية الوافدة على محافظة مطروح من عدد من الدول الأوروبية.

من جانبه أوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أنه تم استقبال رحلات الطيران السياحية القادمة والترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية، من خلال إدارة السياحة والمصايف.

استمرار تدفق السياحة الأجنبية على مطاري مرسى مطروح والعلمين

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