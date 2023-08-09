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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس هيئة الإسعاف: رصدنا التطلعات المالية للعاملين بالمنظومة وجارٍ مناقشتها مع الجهات المعنية بالدولة

الدكتور عمرو رشيد
الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية
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قال الدكتور عمرو رشيد، رئيس الإسعاف المصرية، إن هناك عددا من التحديات التي تواجه العمل الإسعافي، والتي جاء في مقدمتها تطلعات الأطقم الإسعافية لمزيد من الترقي المالي والعلمي والدراسي.

حيث أوضح رشيد خلال تكريمه 25 من أفراد الفرق الإسعافية لجهودهم الاستثنائية في إنقاذ عدد من المواطنين كانت حياتهم على المحك جراء تعرضهم لحوادث قاتلة تنوعت بين حالات طعن وسقوط من أماكن مرتفعة وتوقف لعضلة القلب بالإضافة إلى عدة حالات ولادة، أن التطلعات المالية للفرق الإسعافية ولكافة العاملين بالمنظومة تم رصدها وصياغتها وجارٍ مناقشتها مع الجهات المعنية بالدولة في الوقت الراهن، والتي أبدت ردود فعل إيجابية وتفهم لتلك التطلعات لقناعتها بقيمة رسالتكم.

وأكد رشيد، أن تلك الخطوات شهدت دعم ومساندة من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان الذي أكد في أكثر من محفل إعتزازه بالفرق الإسعافية وجهودهم. 
 

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