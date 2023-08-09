العراق يطلق الخطة الاستراتيجية الوطنية لإزالة الألغام

أعلن وزير البيئة العراقي ورئيس البرنامج الوطني لشؤون الألغام نزارآميدي، اليوم الأربعاء، إطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام.

وقال آميدي - في كلمة له خلال حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام، أوردتها قناة (السومرية نيوز) الاخبارية - إنه يتم اليوم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشؤون الألغام للأعوام (2023 - 2028) والتي تركز على محاور مهمة كمحور الإزالة والتطهير ومحور التوعية بشأن مخاطر الألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية ومحور مساعدة الضحايا وتمكينهم جسديًا ونفسيًا وإدماجهم في المجتمع.

وأضاف أن إطلاق هذه الاستراتيجية التي تم إعدادها بالتعاون مع مركز جنيف الدولي والمنظمات الدولية المختصة، يمثل محطة مهمة في سعي العراق الجاد لإعلان أراضيه خالية من الألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية بعد عقود من الحروب ومواجهة الإرهاب الأسود.

وأعرب عن الأسف لأن العراق يحتل المراتب الأولى عالميًا في حجم التلوث بالألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية، موضحا أن حجم مساحات التلوث المسجلة لدى دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة العراقية منذ تأسيسها عام 2003، نحو (6406) كيلومترات مربعة، حيث تم تطهير (3767) كيلو مترًا مربعًا ويجري العمل حاليًا على نحو (490) كيلومترًا مربعًا.

وأكد أن هذه الاستراتيجية بانتظار إنجازات كبيرة وفاعلة، وهي بحاجة ماسة للدعم مع المساندة على المستويين الحكومي الوطني والدولي لتمكينها من أداء مهامها وأعمالها وأنشطتها الفعلية.

