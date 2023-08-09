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الأربعاء 09 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس النيابة الإدارية الجديد يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لتهنئته بالمنصب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء الموافق ٩ / ٨ / ٢٠٢٣، المستشار وليد حمزة ، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وبصحبته وفدًا رفيع المستوى من السادة المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

كما كان بصحبته كل من: المستشار الدكتور محمود عبد الواحد، المستشار عبد السلام محمود، المستشار محمد أبو ضيف باشا، المستشار شريف حشيش. وبحضور المستشار/ أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وذلك لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

 

 


 

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