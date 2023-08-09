رئيس النيابة الإدارية الجديد يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لتهنئته بالمنصب

استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء الموافق ٩ / ٨ / ٢٠٢٣، المستشار وليد حمزة ، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وبصحبته وفدًا رفيع المستوى من السادة المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

كما كان بصحبته كل من: المستشار الدكتور محمود عبد الواحد، المستشار عبد السلام محمود، المستشار محمد أبو ضيف باشا، المستشار شريف حشيش. وبحضور المستشار/ أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وذلك لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.



