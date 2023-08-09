حذف لقب صاحب السمو الملكي للأمير هاري من موقع العائلة

الأربعاء 09/أغسطس/2023 - 12:58 م

بدأت العلاقة بين الأمير هاري وعائلته الملكية البريطانية تشهد فصولًا جديدة من الشقاق والتوترات، بعد قرار مفاجئ من العائلة المالكة بحذف لقب "صاحب السمو الملكي" الخاص بالأمير هاري من موقعها الرسمي على الإنترنت.

وبحسب التقارير، جاء هذا القرار خلال تحديث موقع العائلة الملكية لألقاب أفرادها الحالية، حيث تم استبدال لقب "صاحب السمو الملكي" بلقب "دوق وأمير"، وذلك في خطوة تعكس الانفصال الذي طالما كان يتردد حوله الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من الواجبات الملكية.

على الرغم من أن هذا القرار لم يكن مفاجئًا تمامًا، إذ سبق للثنائي أن أعلنا استقالتهما من الواجبات الملكية في العام 2020، إلا أن حذف اللقب الرسمي للأمير هاري يمثل خطوة تؤكد تصاعد الشقاق والخلافات بينه وبين باقي أفراد العائلة المالكية.

وفي بيان رسمي أصدره قصر باكنغهام، أوضحت العائلة المالكية أن هذه التحديثات تأتي في إطار الاستعراض الدوري للمحتوى على موقعها، وأن بعض المحتوى قد يكون قديمًا حتى يتم التحديث بشكل كامل.

من جهة أخرى، لم يعلق الأمير هاري بشكل علني على هذا التطور، إلا أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد التوترات والخلافات بينه وبين باقي أفراد العائلة الملكية.

من الجدير بالذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل قاما بمقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل، تحدثا فيها عن ضغوط الحياة الملكية وتجاربهما الصعبة داخل القصر الملكي، مما أثار استياء بعض أفراد العائلة المالكية.

هذا وتظل التساؤلات قائمة حول مستقبل العلاقة بين الأمير هاري وباقي أفراد العائلة الملكية، وما إذا كانت هذه الخطوة ستشكل بداية لتطورات جديدة ومفاجئة في العلاقة المتوترة بينهم.